Переделать из Adobe After Effect в SVG или JSON

АнимацияЗакрыт7 заявок895 просмотров
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Есть купленный пакет анимаций в афере, использовали их в веб дизайн на сайт. Но нужно максимально его облегчись, решили - нужны в SVG или JSON

Кто может помочь? кол-во 4 шт.

Пример анимации  https://drive.google.com/file/d/1OcM8EIclOivTO4z32mnKYyf_2xABa8pS/view?usp=sharing 

Ожидаю ответов

3 года назад
Evgeniy_Koval
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
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