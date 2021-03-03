Анимация рекламной картинки.

Есть фотографии мебели, встроенные шкафы-купе.

Нужно сделать анимацию.

Лупа проходит по фото, в лупе показывается внутреннее устройство этого шкафа (полочки, вешалки с одеждой)

Фото статичной картинки прилагаю.

Нужны форматы квадрат, форматы всех основных соцсетей (сториз, рекламные макеты). Длительность до 15 секунд и до 1 минуты.

Фото для примера, я дам нужные фото самих шкафов, важно проработка внутренностей шкафа.

Нужно будет 3-4 варианта.

Рассмотрю и готовые варианты с полной передачей прав на использование в рекламе.