Анимация рекламной картинки.

АнимацияЗавершен15 заявок569 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть фотографии мебели, встроенные шкафы-купе.

Нужно сделать анимацию.

Лупа проходит по фото, в лупе показывается внутреннее устройство этого шкафа (полочки, вешалки с одеждой)

Фото статичной картинки прилагаю.

Нужны форматы квадрат, форматы всех основных соцсетей (сториз, рекламные макеты). Длительность до 15 секунд и до 1 минуты.

Фото для примера, я дам нужные фото самих шкафов, важно проработка внутренностей шкафа.

Нужно будет 3-4 варианта.

Рассмотрю и готовые варианты с полной передачей прав на использование в рекламе.

3 года назад
Helpery
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlehShchurko
Олег 
34 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$5
2 дня
Олег очень быстро понял задачу, все сделал быстро и даже лучше, чем я ожидал. Однозначно рекомендую и подобные задачи буду и дальше давать Олегу в работу.
Отличный заказчик и приятный человек. Четко поставленная задача, умеренные корректировки работы, оплата без вопросов. Однозначно рекомендую всем, надеюсь также продолжить сотрудничество
  • Похожие заказы

  • Необходимо создать анимационную рекламу для инстаграм

    Нам необходимо создать анимационную рекламу для инстаграм (фото с переходами или видео), важно чтобы исполнитель умел работать в After Effects. Необходимо делать мини-ролики формата 15сек.  Примеры нашей рекламы: [url=https://dropmefiles.com/mM3Mb]https://dropmefiles.com/mM3Mb[/url] Задание: Создать похожий по ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рекламный ролик, анимация-мультфильм

    Нужен рекламный ролик, 15 секунд для ютуба. Сфера услуг - зубные импланты. Это должна быть анимация с персонажами, похожая на мультик.  (Основная идея - если у вас нет зуба, то лучшее решение это имплант и сделать его лучше ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать анимацию JS

    Привет,  нужна помощь Сделать анимацию JS. waypoint или любой другой способ.  Верстка есть.  Пример анимации https://www.wealthsimple.com/en-gb/ - оплата приват24, но можно и другое Спасибо

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимировать логотип для лоадера

    Необходимо сделать анимацию логотипа для лоадера на сайте. Что-то относительно не сложное, например появление из 2-х точек. Главное, чтобы анимацию можно было бы отображать циклично (появление и исчезновение).

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Персонажная анимация до 60 секунд

    $200

    Здравствуйте, нужно изготовить персонажную анимацию до 60 секунд, в такой стилистике и сложности как: ПРИМЕРЫ:[url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F19M1AXtdaH1p4Z_P2sJDpzJVByJFo5vTH%2Fview%3Fusp%3Dsharing]https://drive.google.com/file/d/19M1AXtdaH1p4Z_P2sJDpzJVByJFo5vTH/view?usp=sharing[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F109Qn2adTzz7LlpJWRIZros70epLfajNg%2Fview%3Fusp%3Dsharing]https://drive.google.com/file/d/109Qn2adTzz7LlpJWRIZros70epLfajNg/view?usp=sharing[/url]. [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1Nq14EhStyUDlAIt5ebm58gKjM_Ykf4Gu%2Fview]https://drive.google.com/file/d/1Nq14EhStyUDlAIt5ebm58gKjM_Ykf4Gu/view[/url]тестовое задание1 кадр для теста - (персонаж 1, малыш мальчик, в одной руке держит мягкую игрушку, а во 2 руке конструктор, выбрасывает ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание анимационных баннеров для игр (Арт дир или старший граф диз)

    Привет! Ищем Арт дира или старшего дизайнера на проект по производству анимационных баннеров для игр. Что необходимо делать: - в паре с копирайтерами продумывать визуальную составляющую сценариев - направлять моушн-дизайнеров по стилю - проверять выполненные задачи и давать обратную связь - ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимационный видео ролик, анимация

    Нужно сделать Анимационный видео ролик 5-7 минут; 10-20 минут на ютуб канал  Если вы ответственный работник, просим откликнуться и предоставить свое портфолио!

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    3 года назад