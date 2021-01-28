Анимационный видео ролик, анимация

Ищу исполнителя на создание 2д ролика(кантриболы). Около 3 минут по звуку, по факту будет до 4 минут. Вот этот канал как референс https://www.youtube.com/channel/UCsfwXlwF_YbivDnlh9Pq9xQ Сами шарики нарисованы в Adobe Illustrator, их дам. Всякие предметы на фон есть частично, ...