Нужно создать анимированные баннеры

Необходимо из рисунка сделать гиф-анимацию. Что должно двигаться: 1) левая рука крокодила должна бегать по грифу (всего две точки на грифе, между которыми перемещается рука) 2) Правая рука должна бить по струнам (всего две точки: над струнами и под ...