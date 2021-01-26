Нужно создать анимированные баннеры

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Привет! Нужен свободный спец котоырй завтра сможет приступить к работе. Задача создать анимированные баннеры: дизайн + анимация.
Пример креатива того что хочу на выходе получить-
- https://yadi.sk/i/gLjcKu8FrC9jYQ
- https://yadi.sk/i/LVO7XLD7KpwnYg
- https://yadi.sk/i/8bpDRyY1hCsycw
- https://yadi.sk/i/IQU2YpjfkK7cQw
- 125x125
- 160x600
- 200x200
- 234x60
- 250x250
- 300x250
- 468x60
- 728x90
- 970x90
- 1200x150
- 1920x180
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