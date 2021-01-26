Нужно создать анимированные баннеры

$60
АнимацияЗакрыт11 заявок495 просмотров
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Привет! Нужен свободный спец котоырй завтра сможет приступить к работе. Задача создать анимированные баннеры: дизайн + анимация.

﻿Пример креатива того что хочу на выходе получить-

Размеры
  • 125x125
  • 160x600
  • 200x200
  • 234x60
  • 250x250
  • 300x250
  • 468x60
  • 728x90
  • 970x90
  • 1200x150
  • 1920x180
3 года назад
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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