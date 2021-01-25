Анимационный ролик

Простая анимация (кол-во мин. 5 штук), которая будет отображаться на айфоне во время зарядки. Продолжительность анимации от 3 до 10 секунд (лучше меньше) Начало анимации должно являться ее концом(чтобы при зацикливании видео не был заметен переход). Файлы предоставляются ...