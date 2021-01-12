Анимации зарядки телефона

Раскрыть идею проекта ThePets App (therapy with pets) Социальная сеть людей, терапевтов и животных, в виде набора приложений Презентация: http://bit.ly/ThePetsApp
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простая анимация (кол-во мин. 5 штук), которая будет отображаться на айфоне во время зарядки.
Продолжительность анимации от 3 до 10 секунд (лучше меньше)
Начало анимации должно являться ее концом(чтобы при зацикливании видео не был заметен переход).
Файлы предоставляются в формате mp4
Соотношение сторон видео 19,5:9 (айфон X,11, и т.д.)
Желательно чтобы статичные элементы анимации не попадали в область времени и даты в верхней части экрана (есть в примерах).
Каждый вид анимации должен быть предоставлен в разных цветах.
Рабочий процесс:
1. Утверждение Сценария и стоимости (изучение всех моментов)
2. Минимальные правки (Если имеются)
Задача минимум: сделать по аналогии из примеров.
Задача максимум: предложить свои идеи и реализовать.
Оплата: поэтапная (без предварительных оплат).
В уникальном контенте нет необходимости, если есть что то готовое или наработки- отлично.
Примеры:
https://drive.google.com/drive/folders/1d6BNsznrgroMEZyZ3lZxwhTNdSbeTNnO?usp=sharing
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