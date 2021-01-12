Анимации зарядки телефона

Простая анимация (кол-во мин. 5 штук), которая будет отображаться на айфоне во время зарядки.

Продолжительность анимации от 3 до 10 секунд (лучше меньше)

Начало анимации должно являться ее концом(чтобы при зацикливании видео не был заметен переход).

Файлы предоставляются в формате mp4

Соотношение сторон видео 19,5:9 (айфон X,11, и т.д.)

Желательно чтобы статичные элементы анимации не попадали в область времени и даты в верхней части экрана (есть в примерах).

Каждый вид анимации должен быть предоставлен в разных цветах.

Рабочий процесс:

1. Утверждение Сценария и стоимости (изучение всех моментов)

2. Минимальные правки (Если имеются)

Задача минимум: сделать по аналогии из примеров.

Задача максимум: предложить свои идеи и реализовать.

Оплата: поэтапная (без предварительных оплат).

В уникальном контенте нет необходимости, если есть что то готовое или наработки- отлично.

Примеры:

https://drive.google.com/drive/folders/1d6BNsznrgroMEZyZ3lZxwhTNdSbeTNnO?usp=sharing