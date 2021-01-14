Ищу 2D аниматоров для мультсериала

$2500
АнимацияЗакрыт11 заявок548 просмотров
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Делаем 8 серийный анимационный сериал про Димаша Кудайбергена (загуглите)

Стиль: https://www.instagram.com/trishaboring/?hl=ru

Для начала сосредоточимся на первой, пилотной серии. 

Хроно 5 минут.

Синопсис:

Место действия - казахское ханство.

Персонаж Димаша, главный герой, переносится в средневековье. 

Он обладает "суперсилой" - пением, и вообще владеет магией музыки.

Антагонист, злодей - Повелитель Битвы, пытается повергнуть в хаос и ужас казахские земли.

Димаш ему противостоит. Классика)))

Ищу именно классических аниматоров, рисующих от руки.

Программную анимацию (After Effects) выполняю я.

Раскадровку предоставлю.

Задники рисуют иллюстраторы.

Бюджет у проекта адекватный. Проект долгосрочный. Оплата поэтапная.

Прошу присылать примеры работ.

3 года назад
diyazbarnes
29 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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