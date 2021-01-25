Создать гиф-анимацию по рисунку

АнимацияЗакрыт18 заявок465 просмотров
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Необходимо из рисунка сделать  гиф-анимацию.

Что должно двигаться:

1) левая рука крокодила должна бегать по грифу (всего две точки на грифе, между которыми перемещается рука)

2) Правая рука должна бить по струнам (всего две точки: над струнами и под струнами, между которыми перемещается рука)

3) Голова должна покачиваться вперед-назад в рокерской манере (всего две позиции головы, между которыми перемещается рука); на удар по струнам "вниз" голова двигается вперед, на удар по струнам "вверх" голова двигается назад.

Порядок движений в анимации: 

1)Передвижение левой руки от аккорда 1 к аккорду 2

2) Удар по струнам вниз, удар по струнам вверх (параллельно с этим двигается голова)

и т. д.

Анимация должна быть цикличной. Что я под этим подразумеваю: если ее поставить на бесконечное повторение, зритель не должен понимать где у анимации начало и где конец.

Важно, чтоб анимация была плавной,  движения были не рывками.

3 года назад
AnAndrew
Андрей 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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