avast512

Александр avast512

 
24 годаРоссия/Красноярск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Анимационный видео ролик, анимация

    Нужно сделать Анимационный видео ролик 5-7 минут; 10-20 минут на ютуб канал  Если вы ответственный работник, просим откликнуться и предоставить свое портфолио!

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сложный монтаж: моушн-дизайн, элемент графики

    Сложный монтаж: моушн-дизайн, элемент графики для интернет проекта Если вы ответственный работник и готовы браться за сложные проекты, просим откликнуться и продемонстрировать свое портфолио!

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание рекламного ролика с нуля

    Создать рекламный ролик с нуля. Тема: ресторан/кафе на горнолыжной базе  Главное - показать что заведение на территории горнолыжной базы Требование: допускается ваша проф. свобода (но выглядеть все должно быть как качественная, привлекательная реклама) Если вы ответственный работник, просим откликнуться ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание рекламного ролика

    Нужно создать рекламный ролик про горнолыжную базу: видео материалы предоставим, найти аудио подходящие к видео, добавить эффекты, все красиво смонтировать. Требования: Склейка  Нарезка  Блюр на определенном участке видео  слоу моушн Добавления эффектов в видео Если вы ответственный работник, просим откликнуться и продемонстрировать свое ...

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    3 года назад