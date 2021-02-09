Нужно сделать Анимационный видео ролик 5-7 минут; 10-20 минут на ютуб канал Если вы ответственный работник, просим откликнуться и предоставить свое портфолио!
- Анимация15 заявокЗакрыт3 года назад
Сложный монтаж: моушн-дизайн, элемент графики для интернет проекта Если вы ответственный работник и готовы браться за сложные проекты, просим откликнуться и продемонстрировать свое портфолио!Видеомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад
Создать рекламный ролик с нуля. Тема: ресторан/кафе на горнолыжной базе Главное - показать что заведение на территории горнолыжной базы Требование: допускается ваша проф. свобода (но выглядеть все должно быть как качественная, привлекательная реклама) Если вы ответственный работник, просим откликнуться ...Видеомонтаж19 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать рекламный ролик про горнолыжную базу: видео материалы предоставим, найти аудио подходящие к видео, добавить эффекты, все красиво смонтировать. Требования: Склейка Нарезка Блюр на определенном участке видео слоу моушн Добавления эффектов в видео Если вы ответственный работник, просим откликнуться и продемонстрировать свое ...Видеомонтаж29 заявокЗакрыт3 года назад