Создание рекламного ролика с нуля

Создать рекламный ролик с нуля.

Тема: ресторан/кафе на горнолыжной базе

Главное - показать что заведение на территории горнолыжной базы

Требование: допускается ваша проф. свобода (но выглядеть все должно быть как качественная, привлекательная реклама)

Если вы ответственный работник, просим откликнуться и предоставить ваше портфолио!