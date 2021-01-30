Создать видео в виде слайд-шоу

$13
ВидеомонтажЗавершен33 заявки549 просмотров
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Видео с размером кадра 1920x1080

Имеется сценарий, синтезированный голос, изображения

Голос необходимо сопроводить видеорядом  состоящим из изображений по сценарию

Некоторые изображения не по формату 1920x1080 поэтому их необходимо покорректировать.

В силу того что сразу всё невозможно предусмотреть, то в процессе работы возможна небольшая корректировка (связанная с оформлением).

1000р

Все материалы:

https://yadi.sk/d/TE3_R6e7J-5IXw

3 года назад
malshakovgv
Григорий 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
HedwigSe
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$13
1 день
Работа выполнена на отлично. Работа так быстро выполнялась и присылалась, что заказчику мало оставалось времени поразмыслить над результатами выполненной работой. Рекомендую Даниила, работает профессионально и быстро.
Общее впечатление о заказе — положительное. Заказ, который можно было выполнить за 1 день, растянулся на 3, т.к. было немного правок, а сам заказчик выходил на связь 1-2 раза в день. В защиту заказчика скажу, что он предупреждал о корректировках, поэтому не сильно расстроен. В целом сотрудничеством доволен. Оплата в срок. Заказчика рекомендую.