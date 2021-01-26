Монтаж видеоролика

5 коротких роликов 1,5-3 мин. смонтировать в один, цветокоррекция, наложить озвучку (готовая).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который обработает видеоролик длинной в 21 минуту
- Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать 2 рекламных видеоролика продолжительностью от 10-30сек.Для сайта: https://tovarsalehot.ruФото и видео материалов у меня нет.За каждый ролик плачу по 400 руб.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть 2 ролика по 1 минуте для рекламы. Нужно сделать субтитры поверх видео. Просто повторить текст из видео, поверх видео. Его не много. Напишите цену и сроки.Видеомонтаж89 заявокЗакрыт3 года назад
Съемки фото и видео контента на телефон для продвижения Instagram страницы салона свадебных и вечерних платьев в Киеве.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо делать анимационные-видео баннеры для мобильных игр. Если сработаемся по стоимости, срокам и качеству - готовы давать большие объемы. Работы очень много. Готовы работать в том числе и с джуниорами. В отклике сразу пишите свой телеграм и ссылку на портфолио ...Видеомонтаж17 заявокЗакрыт3 года назад
- $43
Монтаж ролика для YouTube на тему: Interactive Brokers: обзор, комиссии, регистрация. Отзыв о Интерактив Брокерс после 3-х лет, налоги. Скрытые минусы. Ролик в стиле: https://www.youtube.com/watch?v=5opYQfPsGFM Сценарий и скриншоты: https://docs.google.com/document/d/1whfsectxWKbnaMNtdYYcb8pHdsjiXy9qdmoP3AbZxtA/edit?usp=sharing Требования, файлы для облегчения монтажа: https://docs.google.com/document/d/1teKb6OtwSzpFMmlWcuUdtZiuuomP2PIi8ZmXGdVxZuU/edit?usp=sharing Из ролика нужно сделать ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт3 года назад
@StikStok Вы присылаете подготовленные обрезанные видео (ниже будет перечень требований) с описаниями и тэгами. За каждое отобранное для публикации видео мы готовы платить[b] [/b]от 5 до 30р. Расчёт будет основываться на нескольких параметрах. Максимальная стоимость (20р + ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать ролик в котором будет показана (раскрыта) функциональность бота со смешными видео. Суть бота в том, что его можно вызывать из любого чата посредствам прописывания его названия в строке ввода текста, после чего появляется ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать рекламу в Инстаграм ролик до 15 сек. Главное креативно.Видеомонтаж38 заявокЗакрыт3 года назад
Смонтировать видеоВидеомонтаж48 заявокЗакрыт3 года назад