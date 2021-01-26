Нарезать смешные видео для канала

Необходимо создать ролик в котором будет показана (раскрыта) функциональность бота со смешными видео. Суть бота в том, что его можно вызывать из любого чата посредствам прописывания его названия в строке ввода текста, после чего появляется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
@StikStok
Вы присылаете подготовленные обрезанные видео (ниже будет перечень требований) с описаниями и тэгами. За каждое отобранное для публикации видео мы готовы платить от 5 до 30р. Расчёт будет основываться на нескольких параметрах. Максимальная стоимость (20р + бонус до 10р) будет, если видео будет очень ярким и сочным, паралельно отвечая следующим требованиям:- Возможность ситуативного применения (ответ на вопрос/комментарий к ситуации), в общем, видео должно быть функционально применимой смысловой единицей;- Наличие выраженной эмоции (злость, лень, усталость, любовь);- Актуальность/популярность персонажа;- Эпичность / комичность.Минимальная стоимость (5р) будет рассчитана, если мы отбираем видео для публикации, но только по той причине, что грубо говоря нужно заполнить "нехватку пространства", например вы подготовили персонажа и есть всего 3 классных видео, но 3 выкладывать не комильфо, нужно например 6-8 и тогда мы берём недостающие из менее классных видосов. В целом мы заинтересованы в супер-качественном контенте, поэтому только рады будем платить максимальную стоимость.
Концепт канала:
Короткие видео, которыми можно отвечать в диалоге в качестве стикеров.Задача:
Формировать тематические стикерпаки по следующим категориям:Фильмы-мультфильмы-сериалы>"конкретный фильм" (в том числе аниме)(если сериал объёмный и содержит множество персонажей, разбивать отдельно по персонажам);Животные>вид животного (можно разбивать дополнительно на эмоцию животного — "упоротые коты/милые коты/злые коты");Селебрити>человек (например, Сергей Шнуров);Мемы>сюжет (например, мемы с полицейскими/алкоголиками).
Блогеры и прочее. Цель - набор смешных отрывков от разных персонажей
Кол-во:10-20 видео/стикерпак;Технические требования:1х1 видео, до 8мб, качество как можно выше, экспозиция/лицо персонажа должно быть расположено как можно ближе к центру (можно увеличить масштаб/обрезать дополнительно).Требования к оформлению:Папка должна быть подписана исходя из категоризации и с указанием кол-ва файлов (например, Мемы>Алкоголики_12шт), поскольку нужно разнообразие в персонажах, то либо разбивайте на разные папки, либо составляйте в один сприсок;В папке должен быть отдельно файл с выписанными фразами и возможными хэштегами для видео (например, 1. Наталия морская пехота! Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь! #угроза #злость);Внимание! Работа принимается только с доступом по ссылке к папке на гугл-диске, либо в телеграмм (не файлами, а в виде видео + текста, можно заливать на отдельный канал)
Короткие видео, которыми можно отвечать в диалоге в качестве стикеров.Теперь самое важное:
Будет следующий алгоритм публикаций:Если персонаж новый (за исключением тех, которые представлены в единичных видео, как например "Умеете, могёте"), Публикуется сразу 3 поста, затем в течении дня добавляются посты с другими персонажами. Следовательно, советую подборку делать сразу с разными персонажами, в идеале — план публикаций на день (один новый персонаж и несколько рандомных), новых персонажей можно вводить раз в два дня и реже.По оплате, пересылаем на любой кошелёк (лучше киви), как только набирается 1500 руб
- Похожие заказы
- Видеомонтаж6 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать рекламу в Инстаграм ролик до 15 сек. Главное креативно.Видеомонтаж38 заявокЗакрыт3 года назад
Смонтировать видеоВидеомонтаж48 заявокЗакрыт3 года назад
нужно найти и красиво смонтировать (фрагменты из фильмов) Обязательно : [list][*]Фильмы жанра: Мелодрамы, драмы, мультики ,[*]Видео должно вызывать эмоции (скорби, жалости, влюбленности, радости, умиление) [*]видео ложно быть не меньше 120 сек [*]Видео должно быть уникально[*]Доводить до логического завершения[*]Примеры сделаны ...Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт3 года назад
- $300
Нужен профессиональный видеомонтажник на крупный проект.Видеомонтаж36 заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Наложить субтитры на видео 25 секВидеомонтаж67 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте есть шаблон видеокреатива по которому нужно следовать и сделать максимальную похожую копию, только с моим видео и моим текстом. Шаблон видео: [url=https://drive.google.com/file/d/1EiUqV-PVUlIVudkyIW4oq_eDWuLwfpfq/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1EiUqV-PVUlIVudkyIW4oq_eDWuLwfpfq/view?usp=sharing[/url] Мое видео: [url=https://drive.google.com/file/d/1CaOeXqMRGoPkim5e21I5wx1aHdUwQrjT/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1CaOeXqMRGoPkim5e21I5wx1aHdUwQrjT/view?usp=sharing[/url] Ищу не дорогого фрилансера, с меня большой развернутый отзыв в ваше портфолио за качественную ...Видеомонтаж35 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Исходные данные - есть новый ютуб канал, который еще не заполнили видео контентом. Задача - правильно и грамотно оформить канал для поисковой оптимизации. Видео для закачки есть. Объем около 30-50 видео. Прошу указать в контактах и ...Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт3 года назад
Товар- копия airpods pro. Пример идеи можете написать в отклик, в таком случае мне будет легче принять решение.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт3 года назад
Я предоставляю озвучку, музыку, нужно сделать видео про актера. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=9__Y8AlAPpo&t=2sВидеомонтаж41 заявкаЗакрыт3 года назад