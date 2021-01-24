Сделать рекламу в Инстаграм ролик

Смонтировать видео
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нужно найти и красиво смонтировать (фрагменты из фильмов) Обязательно : [list][*]Фильмы жанра: Мелодрамы, драмы, мультики ,[*]Видео должно вызывать эмоции (скорби, жалости, влюбленности, радости, умиление) [*]видео ложно быть не меньше 120 сек [*]Видео должно быть уникально[*]Доводить до логического завершения[*]Примеры сделаны ...Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт3 года назад
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