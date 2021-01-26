Смонтировать субтитры для 2 роликов по 1 минуте.

ВидеомонтажЗакрыт89 заявок1024 просмотра
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Есть 2 ролика по 1 минуте для рекламы. Нужно сделать субтитры поверх видео.

Просто повторить текст из видео, поверх видео. Его не много.

Напишите цену и сроки.

3 года назад
leonovec
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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