Необходимо сделать Telegram-бота с курсом валют и уведомлением пользователю. Обновление данных: каждую минуту. 4 типа уведомлений: 1. Если курс начал расти (от 1 рубля) 2. Если курс начал падать (от 1 рубля) 3. Если курс "остановился", т.е. рост и ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Дизайн макет: https://www.figma.com/file/bFnHlYMiwVY9FFuHLKcuMM/?node-id=244%3A8 Задачи: 1. Сверстать страницу 1.1. Кнопки авторизации динамические. Сегодня их 2, завтра может быть 1, послезавтра 3. Нужно это учесть. Максимум возможны 3 кнопки: VK, Telegram, Viber. 1.2. Даты: из бэка дата первого дня + ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужна доработка рабочего сайта на Битрикс для предоставления REST API отдельному фронтенду: данные товаров, категорий, отправка-получение корзины, информация от служб доставки и оплата должны работать через REST API. Также потребуется добавление\настройка дополнительных полей товаров и прочие ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Сайт: [url=https://yskazki.ru/]https://yskazki.ru/?_ym_debug=1[/url] Задачи: 1) Разобрать текущий код, закрыть уязвимости, доработать до надёжного состояния, сделать обработку ошибок. 2) Разделить товары на отдельные файлы. Необходимые навывики: PHP, опыт работы с БД и внешними API, приветствуется опыт работы на Laravel и интеграции ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Задачи: - Запрограммировать корзину (цены, формирование заказа) - Привязять онлайн-кассу Сбербанка - Подключить тарифы доставки на сайте от Почты России - Подключить AmoCRM В данный момент на НЕ на CMS. Есть готовая вёрстка. Сайт: https://elegant-swirles-e5a102.netlify.app В ответном сообщении напишите: 1. Печенька -- ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
Есть готовый сверстанный сайт, его нужно обновить по стилям (цвета) и добавить пару новых блоков. Сверстанный сайт: [url=https://rozzetta.ru/cart/]https://rozzetta.ru/cart/[/url] Код сайта: [url=https://files.fm/u/he7v9vxeg]https://drive.google.com/drive/folders/1KYRpuK9uWK389dVFLm3WvsufiDeC7GbM?usp=sharing[/url] Здесь карточка товара и оформление заказа объединены в 1 страницу. Новый макет: [url=https://www.figma.com/file/7SCxDA16MtELo17vA6j8hO/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD]https://www.figma.com/file/7SCxDA16MtELo17vA6j8hO/Интернет-магазин[/url] Здесь страницы поделены на смысловые: карточка ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть готовый сверстанный сайт, его нужно обновить по стилям (цвета) и добавить пару новых блоков. Сверстанный сайт: [url=https://rozzetta.ru/cart/]https://rozzetta.ru/cart/[/url] Код сайта: [url=https://files.fm/u/he7v9vxeg]https://drive.google.com/drive/folders/1KYRpuK9uWK389dVFLm3WvsufiDeC7GbM?usp=sharing[/url] Здесь карточка товара и оформление заказа объединены в 1 страницу. Новый макет: [url=https://www.figma.com/file/7SCxDA16MtELo17vA6j8hO/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD]https://www.figma.com/file/7SCxDA16MtELo17vA6j8hO/Интернет-магазин[/url] Здесь страницы поделены на смысловые: карточка ...HTML-верстка1 исполнительЗакрытнет даты
Есть готовый сверстанный сайт, его нужно обновить по стилям (цвета) и добавить пару новых блоков. Сверстанный сайт: [url=https://rozzetta.ru/cart/]https://rozzetta.ru/cart/[/url] Код сайта: [url=https://files.fm/u/he7v9vxeg]https://files.fm/u/he7v9vxeg[/url] Здесь карточка товара и оформление заказа объединены в 1 страницу. Новый макет: [url=https://www.figma.com/file/7SCxDA16MtELo17vA6j8hO/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD]https://www.figma.com/file/7SCxDA16MtELo17vA6j8hO/Интернет-магазин[/url] Здесь страницы поделены на смысловые: карточка ...HTML-верстка1 исполнительЗакрытнет даты
Есть готовый сверстанный сайт, его нужно обновить по стилям (цвета) и добавить пару новых блоков. Сверстанный сайт: [url=https://rozzetta.ru/cart/]https://rozzetta.ru/cart/[/url] Код сайта: [url=https://files.fm/u/he7v9vxeg]https://files.fm/u/he7v9vxeg[/url] Здесь карточка товара и оформление заказа объединены в 1 страницу. Новый макет: [url=https://www.figma.com/file/7SCxDA16MtELo17vA6j8hO/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD]https://www.figma.com/file/7SCxDA16MtELo17vA6j8hO/Интернет-магазин[/url] Здесь страницы поделены на ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт2 года назад
Ситуация: у клиента уже интегрирован сайт в Битрикс, НОООО по какой-то неведомой причине в сделках и лидах не указывается цена заказа. Везде пишет 0 рублей. Это нужно пофиксить. Напишите сроки и цены. Сообщение начните с ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть готовый код верстки сайта. Его нужно разделить на 3 страницы, добавить пару новых блоков и изменить стили, вынеся их в отдельный css файл, для дальнейшего создания разных цветовых схем сайта. Сверстанный сайт: https://rozzetta.ru/cart/ Код сайта: ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать видео для Tik-Tok / Instagram Reels по бизнес тематике. Музыка не должна нарушать авторских прав и быть исключительно созданной с нуля. Работа строиться в 3 этапа: 1. Референсы (выше видение, на что будет похожа фоновая ...Аудиомонтаж11 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо нарисовать ПК и мобильную версию обложки для группы ВКонтакте. Текст: Лежанки для собак и кошек Фотографии товара: https://drive.google.com/drive/folders/19gX1V9OYTKzjnKYk-qw3hQjc09bVCbSD Чтобы получить проект: 1. Напишите "Печенька" 2. Укажите вашу цену отдельно за ПК-версию обложки и отдельно за ресайз под моб. версию 3. ...Баннеры18 заявокЗакрыт2 года назад
Задача: сверстать страницы + написать Front-end часть. Если вы умеете только в вёрстку (например не можете написать закрепление фотографии при скролле, до определённой кнопки) -- пропускайте проект сразу. Необходимо сверстать 3 страницы и 2 модалки ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно повернуть видео с 1920х1080 на 1080х1920, убрать шумы, подредактировать громкость и сократить видео на 16 секунд, без потери смыслов (можно просто ускорить я думаю).Видеомонтаж10 заявокЗакрыт3 года назад
- $54
Нужно нарисовать 20 баннеров для рекламы. Чтобы получить проект: Пришлите пожалуйста своё портфолио по баннерам.Баннеры28 заявокЗакрыт3 года назад
Есть 2 ролика по 1 минуте для рекламы. Нужно сделать субтитры поверх видео. Просто повторить текст из видео, поверх видео. Его не много. Напишите цену и сроки.Видеомонтаж89 заявокЗакрыт3 года назад