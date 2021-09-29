Ситуация: у клиента уже интегрирован сайт в Битрикс, НОООО по какой-то неведомой причине в сделках и лидах не указывается цена заказа. Везде пишет 0 рублей. Это нужно пофиксить. Напишите сроки и цены. Сообщение начните с ...