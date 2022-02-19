Сверстать и запрограммировать страницу записи с ограниченным доступом

Дизайн макет: https://www.figma.com/file/bFnHlYMiwVY9FFuHLKcuMM/?node-id=244%3A8

Задачи:

1. Сверстать страницу

1.1. Кнопки авторизации динамические. Сегодня их 2, завтра может быть 1, послезавтра 3. Нужно это учесть. Максимум возможны 3 кнопки: VK, Telegram, Viber.

1.2. Даты: из бэка дата первого дня + N дней, где N = переменная marafon_days (сколько всего дней в марафоне).

1.3. Специальное предложение – ссылка на ленд. Таймер обратного отсчета – переменная: marafon_sale_time.

2. Сделать приём данных на бэк и запись в БД из 2 сервисов: Senler и SmardSender. Из них можно отправить любые данные через Webhook API.

2.1. Данные которые нужно принимать, хранить и отдавать назад на фронт: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hdBt5ZM34uuvGt-tGjKY_M2hwm5VBLitj6lRORlnX3c/edit?usp=sharing

3. Сделать взаимодействие свёрстанной страницы с бэком:

3.1. Если пользователь заходит на страницу и в его куки нет любого uid -- показывать авторизацию 1. Авторизации -- это кнопки, в которых зашиты ссылки на подписные в сервисах. Авторизации с вк и телеграм делать НЕ нужно!

3.2. Если пользователь заходит на страницу, в его куки есть uid, который есть в БД и у него есть доступ по времени, но в переменной user_name буквы на английском или пусто -- показывать авторизацию 2.

3.3. Если пользователь заходит на страницу, но у него закончился доступ к этому видео по часам -- показывать авторизацию 3. Там кнопка ведёт также на ссылку, но 3 ссылки на выбор: если есть vk_uid -- ссылка 1, если есть tg_uid -- ссылка 2, если vb_uid – ссылка 3.

3.4. Если все данные есть (uid, имя на русском, доступ есть) -- запустить на страницу.

3.4.1. Если пользователь зашел на страницу и осталось меньше часа = добавить 60 минут к доступу.

3.4.2. Даже если доступа остается 1 минута -- доступ открыт до тех пор, пока страница не будет закрыта.

4.Все данные необходимо иметь возможность отдавать на любой фронт, а не только на эту страницу. Т.е. реализация через Rest API, никаких конструкторов страниц.

5. Маленькое пожелание: в идеале чтобы все ссылки к странице указывались с 1 файла, где только эти ссылки и есть.

Чтобы взять проект:

1. Напишите "Печенька"

2. Напишите на чём будете писать, какие фреймворки и почему

3. Цена в рублях

4. Сроки в днях