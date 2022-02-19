Добрый день, Есть интересная и сложная задача - разработать модуль онлайн-аукциона с оплатой ставок через Coinbase. [b]Прошу откликаться только разработчиков, имеющих опыт работы с API платежных систем.[/b] Я обладаю обширным опытом проектного управления, так что наша коммуникация ...
Сверстать и запрограммировать страницу записи с ограниченным доступом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн макет: https://www.figma.com/file/bFnHlYMiwVY9FFuHLKcuMM/?node-id=244%3A8
Задачи:
1. Сверстать страницу
1.1. Кнопки авторизации динамические. Сегодня их 2, завтра может быть 1, послезавтра 3. Нужно это учесть. Максимум возможны 3 кнопки: VK, Telegram, Viber.
1.2. Даты: из бэка дата первого дня + N дней, где N = переменная marafon_days (сколько всего дней в марафоне).
1.3. Специальное предложение – ссылка на ленд. Таймер обратного отсчета – переменная: marafon_sale_time.
2. Сделать приём данных на бэк и запись в БД из 2 сервисов: Senler и SmardSender. Из них можно отправить любые данные через Webhook API.
2.1. Данные которые нужно принимать, хранить и отдавать назад на фронт: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hdBt5ZM34uuvGt-tGjKY_M2hwm5VBLitj6lRORlnX3c/edit?usp=sharing
3. Сделать взаимодействие свёрстанной страницы с бэком:
3.1. Если пользователь заходит на страницу и в его куки нет любого uid -- показывать авторизацию 1. Авторизации -- это кнопки, в которых зашиты ссылки на подписные в сервисах. Авторизации с вк и телеграм делать НЕ нужно!
3.2. Если пользователь заходит на страницу, в его куки есть uid, который есть в БД и у него есть доступ по времени, но в переменной user_name буквы на английском или пусто -- показывать авторизацию 2.
3.3. Если пользователь заходит на страницу, но у него закончился доступ к этому видео по часам -- показывать авторизацию 3. Там кнопка ведёт также на ссылку, но 3 ссылки на выбор: если есть vk_uid -- ссылка 1, если есть tg_uid -- ссылка 2, если vb_uid – ссылка 3.
3.4. Если все данные есть (uid, имя на русском, доступ есть) -- запустить на страницу.
3.4.1. Если пользователь зашел на страницу и осталось меньше часа = добавить 60 минут к доступу.
3.4.2. Даже если доступа остается 1 минута -- доступ открыт до тех пор, пока страница не будет закрыта.
4.Все данные необходимо иметь возможность отдавать на любой фронт, а не только на эту страницу. Т.е. реализация через Rest API, никаких конструкторов страниц.
5. Маленькое пожелание: в идеале чтобы все ссылки к странице указывались с 1 файла, где только эти ссылки и есть.
Чтобы взять проект:
1. Напишите "Печенька"
2. Напишите на чём будете писать, какие фреймворки и почему
3. Цена в рублях
4. Сроки в днях
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