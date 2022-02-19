Нужен бот для вацапа который будет интегрироваться в срм систему

Yclients

- Первичная обработка входящего трафика ( запись на услугу)

- Доведение до услуги ( напоминание за сутки )

- Работа с базой клиентов ( рассылка напоминаний о необходимости визита и подарка за визит ( уточнить от заказчика) через 3 недели после последней процедуры если нет записи в срм)

- Работа с базой клиентов ( проявление заботы о клиенте, через 2 недели после визита уточнить о состоянии ногтей и предложить заранее записаться)

- Работа с базой клиентов ( рассылка рекламных объявлений и предупреждений)

- Работа с базой клиентов (поздравление с днем рождения и международными мужскими и женскими праздниками ( по половому признаку))

- Перенос/отмена услуги

- Запрос отзыва ( через N часов запрос фото и текстового отзыва клиента ( если мастер не делает это на месте) и/или просьба отметить в социальных сетях)

В срм должно уходить уведомление о записи