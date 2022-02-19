Добрый день, Есть интересная и сложная задача - разработать модуль онлайн-аукциона с оплатой ставок через Coinbase. [b]Прошу откликаться только разработчиков, имеющих опыт работы с API платежных систем.[/b] Я обладаю обширным опытом проектного управления, так что наша коммуникация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот для вацапа который будет интегрироваться в срм систему
Yclients
- Первичная обработка входящего трафика ( запись на услугу)
- Доведение до услуги ( напоминание за сутки )
- Работа с базой клиентов ( рассылка напоминаний о необходимости визита и подарка за визит ( уточнить от заказчика) через 3 недели после последней процедуры если нет записи в срм)
- Работа с базой клиентов ( проявление заботы о клиенте, через 2 недели после визита уточнить о состоянии ногтей и предложить заранее записаться)
- Работа с базой клиентов ( рассылка рекламных объявлений и предупреждений)
- Работа с базой клиентов (поздравление с днем рождения и международными мужскими и женскими праздниками ( по половому признаку))
- Перенос/отмена услуги
- Запрос отзыва ( через N часов запрос фото и текстового отзыва клиента ( если мастер не делает это на месте) и/или просьба отметить в социальных сетях)
В срм должно уходить уведомление о записи
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