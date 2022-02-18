Добрый день, Есть интересная и сложная задача - разработать модуль онлайн-аукциона с оплатой ставок через Coinbase. [b]Прошу откликаться только разработчиков, имеющих опыт работы с API платежных систем.[/b] Я обладаю обширным опытом проектного управления, так что наша коммуникация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Значить суть следующая
Нам нужно реализовать реферальную программу в соответствии с маркетингом, который пришлю следующим сообщением в презентации.
Это классический бинар будет со всевозможными программами типо "ранг бонус, командный бонус и тд"
Нужно реализовать именно всю эту внутрянку и подключить к сайту, который на данный момент верстается (думаю в течение нескольких дней будет готово)
Отличительная черта рефералки от классических МЛМ заключается в том, что реферальные уровни, которые в классике набираются за счет непосредственной покупки лицензий, пакетов и тд, у нас будут набираться за счет покупки NFT на другом сайте.
То есть нужно чтобы сайт с реферальной программой распознавал то количество денег, которое человек потратил на покупку NFT из нашей коллекции. И отталкиваясь от этой суммы ему автоматически присваивался уровень.
Вся математика должна считаться на бэке и раз в неделю на наш материнский кошелек должен приходить запрос на перечисление денег на кошелек реферальной платформы.
Какую статистику участник набрал себе в кабинете, такую сумму ему для снятия и начисляется.
Это в целом мое виденье как можно задачу реализовать, может быть вы что-то свое предложите
https://drive.google.com/drive/folders/1TSeQoiw7VWD41Lt3LqBkqm1lnzFGiB-E
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