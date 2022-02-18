Значить суть следующая

Нам нужно реализовать реферальную программу в соответствии с маркетингом, который пришлю следующим сообщением в презентации.

Это классический бинар будет со всевозможными программами типо "ранг бонус, командный бонус и тд"

Нужно реализовать именно всю эту внутрянку и подключить к сайту, который на данный момент верстается (думаю в течение нескольких дней будет готово)

Отличительная черта рефералки от классических МЛМ заключается в том, что реферальные уровни, которые в классике набираются за счет непосредственной покупки лицензий, пакетов и тд, у нас будут набираться за счет покупки NFT на другом сайте.

То есть нужно чтобы сайт с реферальной программой распознавал то количество денег, которое человек потратил на покупку NFT из нашей коллекции. И отталкиваясь от этой суммы ему автоматически присваивался уровень.

Вся математика должна считаться на бэке и раз в неделю на наш материнский кошелек должен приходить запрос на перечисление денег на кошелек реферальной платформы.

Какую статистику участник набрал себе в кабинете, такую сумму ему для снятия и начисляется.

Это в целом мое виденье как можно задачу реализовать, может быть вы что-то свое предложите

https://drive.google.com/drive/folders/1TSeQoiw7VWD41Lt3LqBkqm1lnzFGiB-E