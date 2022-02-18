- Программирование: PHP 7.2. Symfony 3.4, Sonata Project. HTML/CSS/JS,

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки676 просмотров
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- Программирование: PHP 7.2. Symfony 3.4, Sonata Project. HTML/CSS/JS, JQUERY.

- DevOps: Linux, Elasticsearch, Supervisor

https://docs.google.com/document/d/1PGUbQEkVIsYKK4bZAQB2o3k7MBdp76VyqSny4XEnb_8/edit ? Все доработки вносим на тестовом, а уже потом переносим на прод. Тестовый сайт нужно будет создать вам. Сайт расположен на сервере selectel

PHPHTMLCSS
2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад