Плагин Wordpress для TinyMCE

Необходимо сделать плагин, через который можно добавлять кнопки в TinyMCE, при нажатии на которые должно возникать модальное окно с полями (несколько текстовых полей и загрузка изображения). После этого в текст вставлялся бы шорткод с параметрами введенными в модальное окно, а уже после публикации этот шорткод отображался бы на сайте в виде необходимого блока состоящего из текста, кнопки с ссылкой и изображения. Необходимо, чтобы у меня была возможность редактировать верстку этих блоков в бекэнде (или в коде плагина), добавлять или удалять их. К плагину необходима краткая документация, можно видео запись, в которой объясняется как он работает. Плагин будет предназначен для добавления записей с фронтэнда, поэтому должен отвечать требованиям безопасности.