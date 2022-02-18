Плагин Wordpress для TinyMCE

Доработки WooCommerce. ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать плагин, через который можно добавлять кнопки в TinyMCE, при нажатии на которые должно возникать модальное окно с полями (несколько текстовых полей и загрузка изображения). После этого в текст вставлялся бы шорткод с параметрами введенными в модальное окно, а уже после публикации этот шорткод отображался бы на сайте в виде необходимого блока состоящего из текста, кнопки с ссылкой и изображения. Необходимо, чтобы у меня была возможность редактировать верстку этих блоков в бекэнде (или в коде плагина), добавлять или удалять их. К плагину необходима краткая документация, можно видео запись, в которой объясняется как он работает. Плагин будет предназначен для добавления записей с фронтэнда, поэтому должен отвечать требованиям безопасности.
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