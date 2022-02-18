Frontend Bitrix доделки по сайту + немного вёрстки

Необходимо по чек-листу поработать с сайтом.

Задачи от SEO + задачи по вёрстке.

Например:

-- На данных страницах метатеги выводим вот так

-- Вот тут будет кнопочка

-- Эту страничку переделываем вот так. Вот Фигма.

Поскольку уточнить стоимость работ "на берегу" проблематично работаем по часам.

В связи с этим необходимо в ответе указывать вашу ставку за час.