Доработка сайта

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки634 просмотра
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Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужна доработка сайта на Laravel. Перечень корректировок ниже в документе ворд.

2 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)