Запуск 2х игр и получения результата со Steam

нужно создать ланчер (веб или десктоп), который будет запускать steam 2 игры: cs:go, dota2

Функционал:

Запустить игру

Создать лобби

Пригласить игрока по id в лобби

Пригласить игрока в матч карту-игру

После матча получить результат игры

что я хочу: запускать из ланчера игры и получать результат

Для примера:

1. Откройте Steam CSGO.

2. Создайте лобби.

3. Приглашайте игроков по идентификатору (id)

4. Запустить матч.

5. Получить результат матча

API Steam

https://partner.steamgames.com/doc/features/multiplayer/matchmaking

Приложение должно быть разделено на части:

ланчер

апи

Стек: .net5/6 (с#)

Рассмотрю варианты на python

В приоритете разработка по договору с точными датами или фрилансера с множеством закрытых проектов