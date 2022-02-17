Запуск 2х игр и получения результата со Steam

Он должен быть написан на питоне Чтобы можно было писать на разных серверах написания сообщений на бесконечном числе аккаунтов аккаунтов Воможности программы: -📝Писать на любое количество аккаунтов используя всего одну вкладку в браузере, а не несколько запущенных профилей которые ...
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нужно создать ланчер (веб или десктоп), который будет запускать steam 2 игры: cs:go, dota2
Функционал:
Запустить игру
Создать лобби
Пригласить игрока по id в лобби
Пригласить игрока в матч карту-игру
После матча получить результат игры
что я хочу: запускать из ланчера игры и получать результат
Для примера:
1. Откройте Steam CSGO.
2. Создайте лобби.
3. Приглашайте игроков по идентификатору (id)
4. Запустить матч.
5. Получить результат матча
API Steam
https://partner.steamgames.com/doc/features/multiplayer/matchmaking
Приложение должно быть разделено на части:
ланчер
апи
Стек: .net5/6 (с#)
Рассмотрю варианты на python
В приоритете разработка по договору с точными датами или фрилансера с множеством закрытых проектов
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