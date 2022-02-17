Бот для дискорда, для написания сообщений на множеств аккаунтов

Он должен быть написан на питоне

Чтобы можно было писать на разных серверах

написания сообщений на бесконечном числе аккаунтов аккаунтов

Воможности программы:

-Писать на любое количество аккаунтов используя всего одну вкладку в браузере, а не несколько запущенных профилей которые приходится уместить на одном экране

-⭐️Автоматически переводит любые сообщения

-Запоминать ваши сообщения, тем самым КД в чате не влияет! То есть что бы вы смогли быстро написать 10 сообщений и выставить отправку сообщений через каждую 1 минуту и тогда 10 минут программа будет отсылать их.

-Показывает ответы в чате

-Предлагать вам отвечать только на те сообщения, которые длиннее 10 символов, если их много выбирать одно в приоритете должны быть ответы на мое сообщение

Должна быть инструкция как добавлять аккаунты, как добавить именно тот чат в котором я хочу общаться

В идеале видео инструкция по использованию бота, и если сообщение ты написал, но оно не отобразилось в чате в дискорде на которое ты настроил