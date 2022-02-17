Бот для дискорда, для написания сообщений на множеств аккаунтов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка694 просмотра
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Он должен быть написан на питоне

Чтобы можно было писать на разных серверах

написания сообщений на бесконечном числе аккаунтов аккаунтов

Воможности программы:

-Писать на любое количество аккаунтов используя всего одну вкладку в браузере, а не несколько запущенных профилей которые приходится уместить на одном экране

-⭐️Автоматически переводит любые сообщения

-Запоминать ваши сообщения, тем самым КД в чате не влияет! То есть что бы вы смогли быстро написать 10 сообщений и выставить отправку сообщений через каждую 1 минуту и тогда 10 минут программа будет отсылать их.

-Показывает ответы в чате

-Предлагать вам отвечать только на те сообщения, которые длиннее 10 символов, если их много выбирать одно в приоритете должны быть ответы на мое сообщение

Должна быть инструкция как добавлять аккаунты, как добавить именно тот чат в котором я хочу общаться

В идеале видео инструкция по использованию бота, и если сообщение ты написал, но оно не отобразилось в чате в дискорде на которое ты настроил

2 года назад
guest_16451115509252
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
abcde1
Руслан 
34 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
2 года назад
$208
7 дней
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