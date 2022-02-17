Необходимо в битрикс реализовать удобным способом процесс подбора описанного в прикрепленном файле. Создать автоматические задачи и поля указанные в том же документе. Сделать так, чтобы отклики оставленные на ворк.уа ...
Бот для дискорда, для написания сообщений на множеств аккаунтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Он должен быть написан на питоне
Чтобы можно было писать на разных серверах
написания сообщений на бесконечном числе аккаунтов аккаунтов
Воможности программы:
-Писать на любое количество аккаунтов используя всего одну вкладку в браузере, а не несколько запущенных профилей которые приходится уместить на одном экране
-⭐️Автоматически переводит любые сообщения
-Запоминать ваши сообщения, тем самым КД в чате не влияет! То есть что бы вы смогли быстро написать 10 сообщений и выставить отправку сообщений через каждую 1 минуту и тогда 10 минут программа будет отсылать их.
-Показывает ответы в чате
-Предлагать вам отвечать только на те сообщения, которые длиннее 10 символов, если их много выбирать одно в приоритете должны быть ответы на мое сообщение
Должна быть инструкция как добавлять аккаунты, как добавить именно тот чат в котором я хочу общаться
В идеале видео инструкция по использованию бота, и если сообщение ты написал, но оно не отобразилось в чате в дискорде на которое ты настроил
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Сейчас есть страница, собранная своими силами: https://course1.system-itc.ru/ Нужна современная, продающая страница. Прикрепляйте ссылки на ваши кейсы (примеры). После в нас должна быть возможность вносить изменения на страницу. Рассматриваем заявки с ценой и сроками.Веб-программирование14 заявокЗакрыт2 года назад
Внести коррекции в работу плагина, написать скрипт, переставить на странице продукта блоки местами.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Cайт о гороскопе.Пользователь вводит данные, имя, фамилия, дата рождения, электронная почта и т. д., и нажимает «Отправить»!API принимает эти запросы и отправляет готовую информацию в виде новой ссылки или pdf-файла почту.Есть готовый API)Закрыт2 года назад
Подключить цели яндекс и гугл на кнопку https://forma.tinkoff.ru/docs/credit/api/Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется доработка интеграции одного из сайтов (ocStore 2.3) с RetailCRM. Нужно перенести клиентов из RetailCRM в личный кабинет Opencart. Настроить синхронизацию статусов заказов из RetailCRM в ocStore. А также небольшие корректировки модуля для связки Opencart и ...Закрыт2 года назад
Есть пару быстрых правок для сайта с woocommerce, которые необходимо сделать: 1) Автообновление корзины в шапке при добалении товара в корзину на странице всех товаров 2) Добавить новый к карточке товара 3) Убрать ссылки на товары при ...Закрыт2 года назад
Битрикс. Найти вирус Починить сайт . https://www.tuplex.ru/Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется помощь программиста в правках на рабочих сайтах по PHP. Все правки нужно делать по ТЗ. Они несложные. Начать можно сразу. У каждой правки свой бюджет.Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо реализовать интеграцию AmoCRM и фулфилмент сервиса reworker. Общая схема как видится итоговый результат:1. Добавление нескольких товаров с их ценами в одной сделке (наработки такого решения у нас есть - поделимся).Менеджер ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад