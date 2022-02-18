Подключить цели на кнопку

Веб-программированиеЗавершен2 заявки907 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подключить цели яндекс и гугл на кнопку https://forma.tinkoff.ru/docs/credit/api/

2 года назад
Mailady
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
день назад
Выбранный исполнитель
codesprut
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
Быстро и качественно внедрил скрипт. Рекомендую к сотрудничеству!
Чёткая постановка задачи и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать вновь.
  • Похожие заказы

  • Интеграция OpenCart и RetailCRM

    Требуется доработка интеграции одного из сайтов (ocStore 2.3) с RetailCRM. Нужно перенести клиентов из RetailCRM в личный кабинет Opencart. Настроить синхронизацию статусов заказов из RetailCRM в ocStore. А также небольшие корректировки модуля для связки Opencart и ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработки для Woocommerce

    Есть пару быстрых правок для сайта с woocommerce, которые необходимо сделать: 1) Автообновление корзины в шапке при добалении товара в корзину на странице всех товаров 2) Добавить новый к карточке товара 3) Убрать ссылки на товары при ...

    WooCommerce
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки по PHP

    Требуется помощь программиста в правках на рабочих сайтах по PHP. Все правки нужно делать по ТЗ. Они несложные. Начать можно сразу. У каждой правки свой бюджет.

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Интеграция AmoCRM + фулфилмент

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо реализовать интеграцию AmoCRM и фулфилмент сервиса reworker. Общая схема как видится итоговый результат:1. Добавление нескольких товаров с их ценами в одной сделке (наработки такого решения у нас есть - поделимся).Менеджер ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен программист для настройки динамической рекламы в ФБ.

    Нужен программист. Надо внести в код пикселя определенные параметры событий. [url=https://www.facebook.com/business/help/606577526529702?id=1205376682832142] [b]Наша цель: 1. Запустить динамическую рекламу на каталог продуктов в ФБ. Планировали вести трафик на сайт. Трудности, которые не удаётся решить: 1. Кампанию по каталогу запустить не ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработки на Bitrix

    Здравствуйте! Нужен программист который хорошо знает Bitrix и Php, API, HTML. Необходимо выполнять доработки регулярные на работающем сайте "Интернет магазин". Конечно сначала на тесте с переносом на продакшен. Оплата производится по ТЗ, выполнили --&gt;проверили--&gt; оплатили. Можно разбивать ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки на сайтах

    Требуется помощь программиста в правках на рабочих сайтах. Правки есть как по фронту, так и по беку. Все правки нужно делать по ТЗ. Они несложные. В своей заявке, укажите пожалуйста на чем именно вы специализтруетесь. Начать можно сразу. ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад