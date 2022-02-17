Автоматизация поднятия анкет на сайте

Требуется помощь программиста в правках на рабочих сайтах. Правки есть как по фронту, так и по беку. Все правки нужно делать по ТЗ. Они несложные. В своей заявке, укажите пожалуйста на чем именно вы специализтруетесь. Начать можно сразу. ...