Автоматизация поднятия анкет на сайте

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки739 просмотров
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Добрый день!

Необходимо автоматизировать процесс поднятия анкет на сайте.

ТЗ прилагаю.

2 года назад
guest_16450927404431
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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