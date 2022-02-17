Здравствуйте. Необходимо сделать полную копию конструктора сайта prtv.su Выполнить можно на любом доступном Вам языке программирования, необходимы сроки!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется внесение правок на сайт - маркетплейс с личными кабинетами продавца и покупателя, платежным шлюзом.
Подразумевается работа с HTML, CSS, PHP, CMS Drupal 7.
Список правок будет предоставлен после выбора исполнителя.
Просьба указывать в заявке стоимость своих услуг.
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