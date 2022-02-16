Убрать в Wp точки после валюты

есть работающий сайт на отдельном виртуальном сервере. Нужно внести некоторые правки: 1. в систему отправки сообщений с сайта 2. внести небольшие изменения в системе внутреннего чата. Предыдущий разработчик ушёл на фултайм, поэтому сможет только проконсультировать (в случае необходимости). просим откликнуться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер
помогите разобраться где убрать точки после валюты
на 1 странице убрано все корректно, а вот вывод в других страниц Точки остались.
Спасибо за помочь доброму человеку.
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