Убрать в Wp точки после валюты

$1
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки616 просмотров
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Добрый вечер

помогите разобраться где убрать точки после валюты

на 1 странице убрано все корректно, а вот вывод в других страниц Точки остались. 

Спасибо за помочь доброму человеку.

2 года назад
Pokryta
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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