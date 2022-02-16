Создать калькулятор расчета цены порезки металла

Калькулятор стоимости резки металла нужно сделать на отдельной странице сайта http://candle.ua (в идеале, но можно и на отдельном сайте), алгоритм работы:

1. Выбираем опции - толщину, вид материала и кол-во штук, наш/не наш материал

2. Загружаем файл с расширением .DXF

3. Читаем его, а именно находим кол-во пробивок (то есть замкнутых контуров, при этом каждая пробивка = замкнутый контур, все контуры должны быть замкнутыми, не должно быть накладки линий, линии должны быть белого цвета) и длину реза (то есть длину всех линий)

4. Отправляем считанную инфо в таблицу для расчета стоимости (таблицу нужно создать в базе данных на WP вот такими данными - https://prnt.sc/26k5cft )

5. Выводим прочитанную информацию

6. Оформляем заявку

Допы:

-Видео пример работы аналогичного калькулятора: https://any-cut.pro/

-Файл эксель для ознакомления с формулой просчета: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_4JBTZfXPvSuWQtAURnJGxAfL3mBJ4Qw/edit?usp=sharing&ouid=111132077675290224800&rtpof=true&sd=true

скачать в excel - https://drive.google.com/file/d/1etVPgwDiX14lQjLM-mchNLsaaSuvjx_w/view?usp=sharing

-Файлы в формате dxf для примера: https://drive.google.com/file/d/1ru7QRW7hEp7BZEqqS2EsduyVYP5eveEl/view?usp=sharing

Называйте бюджет и сроки!