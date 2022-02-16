Небольшие доделки на сайте Laravel

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок620 просмотров
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есть работающий сайт на отдельном виртуальном сервере.

Нужно внести некоторые правки:

1. в систему отправки сообщений с сайта

2. внести небольшие изменения в системе внутреннего чата. 

Предыдущий разработчик ушёл на фултайм, поэтому сможет только проконсультировать (в случае необходимости).

просим откликнуться опытных laravel разработчиков, поскольку сработать нужно оперативно (пара недель). 

работаем под NDA 

Laravel
2 года назад
CTALKEP
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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