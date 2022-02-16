Сервис решения ReCaptcha 2

Здравствуйте.

Может кто-то писал скрипт, который разгадывает гуглокаптчу (мосты/такси/горы..), но не публичными методами. Нужен полноценный сервис, с браузерным расширением, который без (!) обращения на сторонние API будет резать каптчу.

Знаю, что один из способов это OpenAI или трансляция звука каптчи с дальнейшим прокликиванием полей.