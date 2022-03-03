Переделать сайт

Веб-программированиеЗавершен6 заявок738 просмотров
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есть сайт написанный очень давно.  С использованием Adobe Muse.  Его надо переписать и адаптировать под мобильную версию. Дизайн менять не надо! 

Сайт 

https://www.xn----7sbbfcrumbdlexdbj3bd2h0a3nl.xn--p1ai/ 

2 года назад
Maxim_123-123
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sergiulaki
25 летМолдова
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$120
8 дней
Отличная работа. Быстро четко. В процессе работы были внесены обоснованные корректировки, которые не были указаны в ТЗ. Это говорит, что Сергей не просто делает работу, а понимает что именно хочет получить заказчик. Увы, сейчас это редкость. Сергея крайне рекомендую!
Интересный проект по обновлению старого проекта. Максим коммуникабелен и очень быстро все оплатил после проверки проекта. Буду рад дальше сотрудничать)