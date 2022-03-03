Переделать сайт

Отличная работа. Быстро четко. В процессе работы были внесены обоснованные корректировки, которые не были указаны в ТЗ. Это говорит, что Сергей не просто делает работу, а понимает что именно хочет получить заказчик. Увы, сейчас это редкость. Сергея крайне рекомендую!