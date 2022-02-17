Требуется внесение правок на сайт - маркетплейс с личными кабинетами продавца и покупателя, платежным шлюзом. Подразумевается работа с HTML, CSS, PHP, CMS Drupal 7. Список правок будет предоставлен после выбора исполнителя. Просьба указывать в заявке стоимость своих услуг.
Нужен программист для настройки динамической рекламы в ФБ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист.
Надо внести в код пикселя определенные параметры событий.
Наша цель: 1. Запустить динамическую рекламу на каталог продуктов в ФБ. Планировали вести трафик на сайт.
Трудности, которые не удаётся решить:
1. Кампанию по каталогу запустить не получается, так как мы не можем добавить ID продуктов в события пикселя.
А также не получается ввести параметры событий "Покупка" и "Добавление в корзину" в код пикселя.
Конечная цель:
1. Настроить динамическую рекламу на каталог и запустить ее.
2. Снять проблему в Commerce manager "Источники данных о событиях содержат ошибки".
3. Создание каталога в Commerce manager, создание рекламной кампании в ADS manager.
Обязательные события и параметры пикселя Facebook для динамической рекламы | Справочный центр Facebook Business:
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