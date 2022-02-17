Нужен программист для настройки динамической рекламы в ФБ.

Нужен программист.

Надо внести в код пикселя определенные параметры событий.

Наша цель: 1. Запустить динамическую рекламу на каталог продуктов в ФБ. Планировали вести трафик на сайт.

Трудности, которые не удаётся решить:

1. Кампанию по каталогу запустить не получается, так как мы не можем добавить ID продуктов в события пикселя.

А также не получается ввести параметры событий "Покупка" и "Добавление в корзину" в код пикселя.

Конечная цель:

1. Настроить динамическую рекламу на каталог и запустить ее.

2. Снять проблему в Commerce manager "Источники данных о событиях содержат ошибки".

3. Создание каталога в Commerce manager, создание рекламной кампании в ADS manager.

Обязательные события и параметры пикселя Facebook для динамической рекламы | Справочный центр Facebook Business: