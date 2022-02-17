Интегратор Битрикс 24

Необходимо в битрикс реализовать удобным способом процесс подбора описанного в прикрепленном файле.

Создать автоматические задачи и поля указанные в том же документе.

Сделать так, чтобы отклики оставленные на ворк.уа и работа.уа попадали в систему с указанием соответствующего источника.

Привязать к битрикс гугл форму, которую заполняют соискатели. Или предложить альтернативное решение.

Привязать к битрикс смс рассыльщик и настроить автоотправку смс в соответствии с документом.

Нужна оценка в стоимости и сроках.