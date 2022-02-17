Аудит сайта

Сайт: https://moimaster24.ru/Есть сайт, его версткой занималась команда с которой уже не работаем. Хотелось бы узнать, какие проблемы в верстке сайта на текущий момент, во сколько встанет их устранение. ( с расчетом на то, что этим займется тот, кто проведет аудит)Поэтому, как такового, точного ТЗ нет.