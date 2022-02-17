Аудит сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки618 просмотров
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Сайт: https://moimaster24.ru/Есть сайт, его версткой занималась команда с которой уже не работаем. Хотелось бы узнать, какие проблемы в верстке сайта на текущий момент, во сколько встанет их устранение. ( с расчетом на то, что этим займется тот, кто проведет аудит)Поэтому, как такового, точного ТЗ нет.

2 года назад
igorbobrov
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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