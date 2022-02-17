Аудит сайта

Он должен быть написан на питоне Чтобы можно было писать на разных серверах написания сообщений на бесконечном числе аккаунтов аккаунтов Воможности программы: -📝Писать на любое количество аккаунтов используя всего одну вкладку в браузере, а не несколько запущенных профилей которые ...
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Сайт: https://moimaster24.ru/Есть сайт, его версткой занималась команда с которой уже не работаем. Хотелось бы узнать, какие проблемы в верстке сайта на текущий момент, во сколько встанет их устранение. ( с расчетом на то, что этим займется тот, кто проведет аудит)Поэтому, как такового, точного ТЗ нет.
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