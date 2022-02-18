Реализовать импорт товаров и экспорт категорий в Опенкарт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки787 просмотров
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1.Установить Opencart на хостинг

2.Сделать чтобы из админки можно было заполнять следующие поля товаров:

  • Название
  • Выбирать категорию товара
  • СКУ(Код товара)
  • Описание товара
  • Цена
  • Наличие на локальном складе
  • Наличие на удалённом складе
  • Характеристики – характеристик может быть много. Они должны заполняться по принципу – название характеристики, значение характеристики
  • Фотографии товара
3.Сделать автообновляемый файл экспорта XML или JSON который будет содержать в себя дерево категорий сайта. Название, айдишник, родитель

4.По указанной нами ссылки на yml файл импортировать раз в сутки товары на сайт, а именно:

  • Добавлять новые товары которых еще нет на сайте но есть в файле заполняя их поля из файла:
  • Название
  • Ставить категорию товара(в файле будет указан айдишник категории на сайте). В yml будет указано в теге Если такой категории нет на сайте то не добавлять товар.
  • СКУ(Код товара)
  • Описание товара
  • Цена
  • Наличие на локальном складе. В yml указаны в теге
  • Наличие на удалённом складе. В yml указаны в теге
  • Характеристики – характеристик может быть много. Они должны заполняться по принципу – название характеристики, значение характеристики. В yml они будут указаны в тегах
  • Фотографии товара – должны загружаться на наш сайт
  • Обновлять старые товары которые уже есть на сайте и есть в файле. Обновляем следующие поля
  • Название
  • Цена
  • Наличие на локальном складе
  • Наличие на удалённом складе
  • Скрывать с сайта товары которых нет в файле но есть на сайте. Ставить их наличие на локальном складе 0 и на удаленном складе тоже 0
Нужно иметь ввиду что в файле могут быть до 200 тыс. товаров и десятки тысяч категорий! В принципе добавление новых товаров может происходить медленно, но обновление старых сделать бы чтобы происходило быстро.

Пример файла yml прикрепил. Предлагайте ваши цены и сроки.

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2 года назад
palaris52
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад