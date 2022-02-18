Реализовать импорт товаров и экспорт категорий в Опенкарт

1.Установить Opencart на хостинг

2.Сделать чтобы из админки можно было заполнять следующие поля товаров:

Название

Выбирать категорию товара

СКУ(Код товара)

Описание товара

Цена

Наличие на локальном складе

Наличие на удалённом складе

Характеристики – характеристик может быть много. Они должны заполняться по принципу – название характеристики, значение характеристики

Фотографии товара

3.Сделать автообновляемый файл экспорта XML или JSON который будет содержать в себя дерево категорий сайта. Название, айдишник, родитель

4.По указанной нами ссылки на yml файл импортировать раз в сутки товары на сайт, а именно:

Добавлять новые товары которых еще нет на сайте но есть в файле заполняя их поля из файла:

Название

Ставить категорию товара(в файле будет указан айдишник категории на сайте). В yml будет указано в теге Если такой категории нет на сайте то не добавлять товар.

СКУ(Код товара)

Описание товара

Цена

Наличие на локальном складе. В yml указаны в теге

Наличие на удалённом складе. В yml указаны в теге

Характеристики – характеристик может быть много. Они должны заполняться по принципу – название характеристики, значение характеристики. В yml они будут указаны в тегах

Фотографии товара – должны загружаться на наш сайт

Обновлять старые товары которые уже есть на сайте и есть в файле. Обновляем следующие поля

Название

Цена

Наличие на локальном складе

Наличие на удалённом складе

Скрывать с сайта товары которых нет в файле но есть на сайте. Ставить их наличие на локальном складе 0 и на удаленном складе тоже 0

Нужно иметь ввиду что в файле могут быть до 200 тыс. товаров и десятки тысяч категорий! В принципе добавление новых товаров может происходить медленно, но обновление старых сделать бы чтобы происходило быстро.

Пример файла yml прикрепил. Предлагайте ваши цены и сроки.

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