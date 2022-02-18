Доработки WooCommerce. ТЗ по запросу.
Реализовать импорт товаров и экспорт категорий в Опенкарт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Установить Opencart на хостинг
2.Сделать чтобы из админки можно было заполнять следующие поля товаров:
- Название
- Выбирать категорию товара
- СКУ(Код товара)
- Описание товара
- Цена
- Наличие на локальном складе
- Наличие на удалённом складе
- Характеристики – характеристик может быть много. Они должны заполняться по принципу – название характеристики, значение характеристики
- Фотографии товара
4.По указанной нами ссылки на yml файл импортировать раз в сутки товары на сайт, а именно:
- Добавлять новые товары которых еще нет на сайте но есть в файле заполняя их поля из файла:
- Название
- Ставить категорию товара(в файле будет указан айдишник категории на сайте). В yml будет указано в теге Если такой категории нет на сайте то не добавлять товар.
- СКУ(Код товара)
- Описание товара
- Цена
- Наличие на локальном складе. В yml указаны в теге
- Наличие на удалённом складе. В yml указаны в теге
- Характеристики – характеристик может быть много. Они должны заполняться по принципу – название характеристики, значение характеристики. В yml они будут указаны в тегах
- Фотографии товара – должны загружаться на наш сайт
- Обновлять старые товары которые уже есть на сайте и есть в файле. Обновляем следующие поля
- Название
- Цена
- Наличие на локальном складе
- Наличие на удалённом складе
- Скрывать с сайта товары которых нет в файле но есть на сайте. Ставить их наличие на локальном складе 0 и на удаленном складе тоже 0
Пример файла yml прикрепил. Предлагайте ваши цены и сроки.
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