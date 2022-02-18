Переделать расширение под FireFox

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка998 просмотров
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Есть готовое расширение под Google Chrome по настройке прокси (исходники, также будет контакт с его разработчиком - можно будет задать любой вопрос). Нужно сделать клон под FireFox - нужно будет разобраться с API FireFox по настройке прокси и хранению данных.

Стек расширения стандартный - HTML, CSS, JavaScript.

Желательна почасовая оплата.

2 года назад
yulyaOrlova1804
Юлия 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад