Разработка темы WordPress из HTML

Добрый день, Есть интересная и сложная задача - разработать модуль онлайн-аукциона с оплатой ставок через Coinbase. [b]Прошу откликаться только разработчиков, имеющих опыт работы с API платежных систем.[/b] Я обладаю обширным опытом проектного управления, так что наша коммуникация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт iphoneincanada.ca, для него готова верстка, во вложении.
Что нужно знать:
1) сайт очень старый
2) на сайте очень много контента
3) на сервере нет FTP, но есть GIT
4) если захотите выкачать весь сайт, не советую, он весит достаточно много
5) в макете всего четыре основных шаблона - index, category, article, review
6) копия для разработки уже готова, можно на ней работать
7) на сайте размещается реклама, для нее выделены специальные блоки, они должны быть соблюдены с точностью до пикселя
Специалист которого я ищу:
1) знает как писать сложные WP_Query
2) знает как писать запросы, которые не нагружают базу
3) умеет и любит разрабатывать кастомный код на WordPress
4) умеет создавать модульную структуру - потому что сайт состоит из модулей полностью
5) ставит честный дедлайн и его соблюдает
уделю особое внимание исполнителю который в предложении напишет "хочу новостей про айфоны".
В макетах не отражено, но нужно сделать
1) бесконечную подгрузку постов
2) для пользователей адблока - баннер с просьбой вырубить адблок
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