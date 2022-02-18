Разработка темы WordPress из HTML

Есть сайт iphoneincanada.ca, для него готова верстка, во вложении.

Что нужно знать:

1) сайт очень старый

2) на сайте очень много контента

3) на сервере нет FTP, но есть GIT

4) если захотите выкачать весь сайт, не советую, он весит достаточно много

5) в макете всего четыре основных шаблона - index, category, article, review

6) копия для разработки уже готова, можно на ней работать

7) на сайте размещается реклама, для нее выделены специальные блоки, они должны быть соблюдены с точностью до пикселя

Специалист которого я ищу:

1) знает как писать сложные WP_Query

2) знает как писать запросы, которые не нагружают базу

3) умеет и любит разрабатывать кастомный код на WordPress

4) умеет создавать модульную структуру - потому что сайт состоит из модулей полностью

5) ставит честный дедлайн и его соблюдает

уделю особое внимание исполнителю который в предложении напишет "хочу новостей про айфоны".

В макетах не отражено, но нужно сделать

1) бесконечную подгрузку постов

2) для пользователей адблока - баннер с просьбой вырубить адблок