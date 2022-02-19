Показать как запустить готовый код в C++

Добрый день, Есть интересная и сложная задача - разработать модуль онлайн-аукциона с оплатой ставок через Coinbase. [b]Прошу откликаться только разработчиков, имеющих опыт работы с API платежных систем.[/b] Я обладаю обширным опытом проектного управления, так что наша коммуникация ...
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