Видео-монтажер

Нужно знать казахский язык. Необходимо смонтировать видео-отзывы. Они бывают сняты в braw. mp4 и mov. Необходимо покрасить, найти именно удачные моменты, добавить перебивки, переходы, плашки и лого. Далее скинем файл с озвучкой на русском, нужно будет вставить. В итоге получается 2 ролика на казахском и русском. Файлов несколько. Есть уже готовые материалы для примера. Нужно сделать лучше. Оплата за каждое видео. Работа для опытного монтажера несложная.