Видео-монтажер

Видео с размером кадра 1920x1080 Имеется сценарий, синтезированный голос, изображения Голос необходимо сопроводить видеорядом состоящим из изображений по сценарию Некоторые изображения не по формату 1920x1080 поэтому их необходимо покорректировать. В силу того что сразу всё невозможно предусмотреть, то в ...
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Нужно знать казахский язык. Необходимо смонтировать видео-отзывы. Они бывают сняты в braw. mp4 и mov. Необходимо покрасить, найти именно удачные моменты, добавить перебивки, переходы, плашки и лого. Далее скинем файл с озвучкой на русском, нужно будет вставить. В итоге получается 2 ролика на казахском и русском. Файлов несколько. Есть уже готовые материалы для примера. Нужно сделать лучше. Оплата за каждое видео. Работа для опытного монтажера несложная.
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