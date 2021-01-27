Нужно создать небольшой рекламный ролик для сториз в инстаграме

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок225 просмотров
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Нужно создать небольшое рекламное видео, ниже приложил пример который нам нравится. Текст и картинки предоставим.

Видео которое нам нравится https://drive.google.com/file/d/1J9ataSijA37vroHLTTpnsOH5k2hb_6oP/view?usp=sharing

3 года назад
mrvintage1592
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад