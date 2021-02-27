Монтаж видеоролика для Ютуб (20-25 мин)

ВидеомонтажЗавершен70 заявок1251 просмотр
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есть ролик. Нужно его смонтировать для канала ютуб.

- вырезать ненужные моменты

- вставить обложку

ну и все остальное на ваше проф. усмотрение)

3 года назад
saler2007
Валерий 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
MariaStrelka1907
Мария 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$20
2 дня
всё быстро, оперативная коммуникация! Рекомендую к работе.
Четко поставленная задача, приятная коммуникация, быстрая хорошая работа. Никаких проблемных ситуаций.