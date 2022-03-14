obervedeno

ВИДЕО НА ЗАКАЗ

Для привлечения клиентов в ваш проект создаю любые видеоролики, видео презентации

для бизнеса, продвижения вашего продукта, рекламы (промо), соцсетей, поздравительные,

в личный архив, в подписях писем, тематическое видео. Так же логотипы, трейлеры,

заставки.

Сейчас прохожу тренинг Алексея Радонец - @radonetsaleksei, так что креативность и крутость видео гарантирована!)

Для заказа пишите: +79614149978 WhatsApp, Viber, WK, Telegram, Instagram, Facebook.