Видеомонтаж, презентации, видеопоздравления, слайд-шоу

Меня зовут Диляра. Новый пользователь сайта. Имеется опыт выполнения заказов на создание видеопоздравлений из готовых материалов, презентаций к докладам, курсовым и дипломным работам. Работаю в Adobe Premiere Pro, а также выполняю видеомонтаж роликов в мобильном приложении InShot для социальных сетей.