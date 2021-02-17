Видеомонтаж, презентации, видеопоздравления, слайд-шоу
Меня зовут Диляра. Новый пользователь сайта. Имеется опыт выполнения заказов на создание видеопоздравлений из готовых материалов, презентаций к докладам, курсовым и дипломным работам. Работаю в Adobe Premiere Pro, а также выполняю видеомонтаж роликов в мобильном приложении InShot для социальных сетей.
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Портфолио
- "Снежная безмятежность"30 просмотров
- Промо ролик для тату салона47 просмотров
- Промо ролик для тату салона51 просмотр
- Короткий ролик для Инстаграм65 просмотров