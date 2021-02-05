Деятельность:

1) Редактирование изображений (Photoshop)

2) Монтаж\обработка видео ( Adobe premiere\ sony vegas\ любое другое)

3) Текста

4) *озвучка* временно недоступна.

Занимаюсь обработкой фото и видео. Делаю различную обработку видео на Youtube более 6-ти лет и более 5-ти превью и вставки (изображения) для роликов.

Ролики, которые создавались целиком мной: Игровые видеоролики:

https://youtu.be/Cj7vgztpxi8 - нарезка-смешной монтаж по игре

https://www.youtube.com/watch?v=1JNkU4NCjwE - нарезка видеоролика по игре

https://www.youtube.com/watch?v=jYCZIRHgBZk - видео по игре Archeage

https://youtu.be/zgxbG4-iIMw - видео по игре Archeage

https://www.youtube.com/watch?v=ef32_O3zZow - ГТА 5 онлайн

https://youtu.be/C6a6gObbTWk - сталкер онлайн

https://www.youtube.com/watch?v=gFHWvWcnVzc - монтаж дота 2

https://youtu.be/gbiLZij1d8s - монтаж по разным играм

https://www.youtube.com/watch?v=YUyj_M0GfsE - csgo монтаж

https://www.youtube.com/watch?v=-ZafbkLL3C4 - мувик по ксго

РОЛИКИ С УЧАСТИЕМ ЛЮДЕЙ (о людях\ с людьми во весь экран\ пейзажами) :

https://youtu.be/M5F89GoejgM - студенты ехали из Казахстана в Россию

https://www.youtube.com/watch?v=mSqdr-SoQtQ&feature=youtu.be - Жизнь студентов на дистанционном обучении

https://www.youtube.com/watch?v=Wtw6Wt4JFtM&feature=youtu.be - ролик о университетах

https://www.youtube.com/watch?v=iuVQ-GyGmEY&feature=youtu.be - граффити на территории университета

Разное:

https://www.youtube.com/watch?v=cZygBRJeM4s - нарезка трейлеров разных игр (видео очень старое)