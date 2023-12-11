Видеомонтажер
Превращаю ваши мечты в реальность!
Работаю в связке программ от Adobe: Premiere Pro, After Effects, Photoshop.
Выполняю работу быстро и качественно.
Мои навыки в Видеомонтаже:
Нарезка видео, удаление неудачных дублей, запинок, оговорок и тому подобного
Красивые, уместные, композиционно правильные переходы
Цветокоррекция
Саунд-дизайн (он же Аудио Монтаж, SFX)
Создание визуальных эффектов (трекинг, добавление 3д объектов на видео)
Добавление 2д решений (логотипы, инфографика, базовая анимация)
Работа с текстом в видео (в том числе его анимация)
Опыт работы:
Видео из путешествий
Обзоры техники
Подкасты
Мои качества:
Компетентность, усидчивость, коммуникабельность, быстрая обучаемость.
Учитываю все пожелания клиента, внимателен к деталям.
TG: @euphoo86
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Ролик для инстаграма2 просмотра
- Movement is life1 просмотр
Видеомонтаж
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$5/час
от $5от 1 дня
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