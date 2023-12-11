euphoo

Станислав euphoo

 
23 годаБеларусь/Гомель
3 года на фриланс-бирже
Был
20 дней назад
Видеомонтажер

Превращаю ваши мечты в реальность!

Работаю в связке программ от Adobe: Premiere Pro, After Effects, Photoshop.

Выполняю работу быстро и качественно.

Мои навыки в Видеомонтаже:

  • Нарезка видео, удаление неудачных дублей, запинок, оговорок и тому подобного

  • Красивые, уместные, композиционно правильные переходы

  • Цветокоррекция

  • Саунд-дизайн (он же Аудио Монтаж, SFX)

  • Создание визуальных эффектов (трекинг, добавление 3д объектов на видео)

  • Добавление 2д решений (логотипы, инфографика, базовая анимация)

  • Работа с текстом в видео (в том числе его анимация)

Опыт работы:

  • Видео из путешествий

  • Обзоры техники

  • Подкасты

Мои качества:

Компетентность, усидчивость, коммуникабельность, быстрая обучаемость.

Учитываю все пожелания клиента, внимателен к деталям.

TG: @euphoo86

Портфолио
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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