Movement is life
Видеомонтаж
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Все футажи взяты с видеостоков.
Мной было сделано:
Поиск видеоматериалов, их сортировка, нарезка
Поиск музыки, саунд-дизайн (создание звуковых эффектов, аудио монтаж)
Стилизация кадров
Цветокоррекция
Работа с текстом