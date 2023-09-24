Movement is life

Видеомонтаж
Добавлена
3 месяца назад
1 просмотр
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Все футажи взяты с видеостоков.

Мной было сделано:

  • Поиск видеоматериалов, их сортировка, нарезка

  • Поиск музыки, саунд-дизайн (создание звуковых эффектов, аудио монтаж)

  • Стилизация кадров

  • Цветокоррекция

  • Работа с текстом