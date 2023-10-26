Ролик для инстаграма

Видеомонтаж
Добавлена
2 месяца назад
2 просмотра
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Мною было сделано:

  • Удаление запинок, неудачных дублей, сборка в целостную картину

  • Работа с текстом и субтитрами

  • Анимация логотипа в переходе между началом и основной частью и в конце

  • Цветокоррекция

  • Работа со звуком (удаление шумов, улучшение качества)