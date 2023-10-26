Ролик для инстаграма
Видеомонтаж
Добавлена2 просмотра
2 месяца назад
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Мною было сделано:
Удаление запинок, неудачных дублей, сборка в целостную картину
Работа с текстом и субтитрами
Анимация логотипа в переходе между началом и основной частью и в конце
Цветокоррекция
Работа со звуком (удаление шумов, улучшение качества)