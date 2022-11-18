Работаю режиссером на телевидении, занимаюсь аудио и видео монтажом, анимацией и цветокоррекцией. Педагогический опыт работы в школе искусств.

Образование:

Красный диплом с отличием по специальности «Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация».

Степень - художник-исполнитель, скульптор-исполнитель, преподаватель специализированных художественных учебных заведений.

Навык работы с программами:

Adobe Premiere Pro; Adobe after effects; Adobe Photoshop; DaVinci Resolve; Final Cut Pro; CorelDRAW.

Дополнительная информация:

Ответственная, имею лидерские качества, целеустремленная, трудолюбивая, всегда стремлюсь к изучению нового, творческая личность.